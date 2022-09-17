В российский Уголовный кодекс вводятся «военные» статьи

В кодекс хотят ввести понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время», а также новые статьи: «Добровольная сдача в плен», «Мародерство» и другие.

Госдума внесла пакет поправок в законопроект о внесении изменений в уголовный кодекс РФ, сообщил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Согласно новым статьям, за сдачу в плен предлагают сажать на срок от трех до 10 лет. За мародерство - вплоть до 15 лет. В перечне отягчающих обстоятельств появляется совершение преступления «в период мобилизации или военного положения в военное время».

Отказ от участия в военных или боевых действиях предлагается наказывать лишением свободы на срок от двух до трех лет.

Вводится также группа статей о неисполнении государственного оборонного заказа и нарушение условий государственного контракта, за что может грозить срок до десяти лет.

Во вторник, 20 сентября, запланировано второе чтение законопроекта. Госдума может принять его одновременно и в третьем, окончательном.