Лукашенко исключил удары по России через Беларусь

«Через Беларусь никакого удара в спину по российским войскам быть не должно и не будет». Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с государственным секретарем Совбеза страны Александром Вольфовичем.

Он напомнил, что поручал Министерству обороны Беларуси и всем силовым структурам проработать на практике действия на границе с Украиной.

«Опять же, не надо нас упрекать, что мы там в Украине собираемся воевать и прочее. Нам надо защитить свое Отечество. И что касается поддержки России, еще раз подтверждаю: через Беларусь никакого удара в спину, в сторону, сбоку, с флангов по российским войскам быть не должно. И не будет. В этом наше обязательство перед нашим союзником», - подчеркнул белорусский лидер.