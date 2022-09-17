Россия уступила лидерство по экспорту нефти в Китай

В августе Саудовская Аравия обогнала Россию по поставкам нефти в Китай, несмотря на то, что КНР значительно нарастила импорт сырья из России, сообщает Reuters.

Россия поставила своему крупнейшему покупателю нефти 8,34 миллиона тонн сырья в прошлом месяце. Экспорт вырос на 28 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

В то же время объем поставок из Саудовской Аравии достиг 8,47 миллиона тонн, или 1,99 миллиона баррелей в сутки. Августовские показатели превысили уровень прошлого года на пять процентов. С января по август 2022 года государство отгрузило в Китай 58,31 миллиона тонн сырой нефти по сравнению с 55,79 миллиона тонн, которые поставила Россия.

Таким образом, с начала года Саудовская Аравия остается главным поставщиком топлива в Китай.