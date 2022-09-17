В Баку обещают летнюю погоду

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность без осадков, ночью и утром прогнозируется туман, северо-восточный ветер, сообщили в Бюро гидрометеорологических прогнозов.

Температура воздуха на Апшеронском полуострове составит ночью 20-23, днем - 27-32 градуса тепла, в Баку ночью - 21-23, днем - 28-30 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - 60-70 процентов.

Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков, однако днем на высокогорных территориях возможны кратковременные грозовые дожди, ночью и утром прогнозируется туман. Ветер умеренный восточный.

Температура воздуха ночью составит 17-21, днем - 30-35 градусов тепла, в горах ночью – 5-10, днем - 12-17 градусов тепла.