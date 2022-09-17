Фархад Мамедов, автор haqqin.az 13:42

Накануне миссия ОДКБ, направленная в Армению после продолжавшихся с 13 по 15 сентября столкновений на азербайджано-армянской границе, завершила свою работу. Делегация во главе с российским генералом Анатолием Сидоровым была направлена в Армению в ответ на просьбу о военной помощи со стороны ОДКБ. В свою очередь, ОДКБ отказалась от военной поддержки Армении и ограничилась отправкой военных наблюдателей для расследования происходящего на границе. В Армении раскритиковали такую реакцию и призвали к выходу страны из ОДКБ. К какому же выводу пришла миссия генерала Сидорова? Пресс-служба Объединенного штаба ОДКБ не прокомментировала итоги деятельности наблюдательной военной миссии, ограничившись сообщением о выработке предложений по снижению напряженности на границе.

Как сообщает пресс-служба Объединенного штаба ОДКБ, в Министерстве обороны Армении состоялась встреча по итогам работы передовой группы миссии. «Генерал-полковник Анатолий Сидоров проинформировал министра обороны Армении Сурена Папикяна о результатах анализа обстановки в отдельных районах на границе Армении и Азербайджана, об основных выводах и предложениях по соответствующим мерам. Состоялся откровенный, конструктивный обмен мнениями. Выработанные предложения направлены на деэскалацию возникшей напряженности. После проведенной встречи передовая группа отбыла в Москву», - отмечается в сообщении. Руководство Армении не удовлетворила подготовка предложений по деэскалации. «Армения обратилась в ОДКБ в соответствии с четвертым пунктом соглашения и на данный момент адекватной поддержки от ОДКБ не получила», - заявил вице-спикер парламента Рубен Рубинян в интервью Общественному телевидению. По его словам, ОДКБ должна была зафиксировать «факт военной интервенции в суверенную территорию Армении» и сделать об этом недвусмысленное заявление. Также необходимо было потребовать устранения последствий этого «военного вмешательства» и, наконец, предпринять «конкретные действия», если это требование не будет выполнено. «К сожалению, на данный момент мы не можем сказать, что наши ожидания оправдались. Необходимо понять, будут ли они оправданы или нет, и сделать соответствующие выводы. У нас есть пример, когда ситуация фиксировалась и была реакция в течение нескольких часов, речь идет о событиях, которые происходили в Казахстане в начале года», - сказал Рубинян. Напомним, что в интервью журналистам 16 сентября секретарь ОДКБ Армен Григорян также счел реакцию ОДКБ несоразмерной. В частности, он сказал, что когда ОДКБ ввела войска в Казахстан, механизмы оперативного реагирования ОДКБ были активированы, но теперь, в случае ситуации на армяно-азербайджанской границе, больше нет такой надежды. Некоторые провластные армянские депутаты также выступили с антироссийскими заявлениями.

Таким образом, власти Армении раз и навсегда отказались от ОДКБ и всерьез раздумывают о выходе из этого военного блока. Хотя дискуссий по этому вопросу на правительственном уровне пока нет, в Ереване решили: ОДКБ не является той организацией, которая может гарантировать безопасность Армении. Однако в прошлом Армения извлекала выгоду из ОДКБ. Например, находясь в составе этого блока, Ереван закупал вооружение у России не по рыночной цене, а по внутрироссийским ценам. Часть оружия и вовсе поставлялась бесплатно. Вместе с тем технологически отсталое и во многих случаях устаревшее российское оружие не могло помочь Армении удержать под оккупацией территории Азербайджана. Политолог Грант Микаелян считает, что, задумываясь о выходе Армении из ОДКБ, в первую очередь, следует учитывать вопрос закупки вооружения. Потому что у Армении почти нет другой альтернативы, кроме России. «Если говорить о закупках оружия, то в этом отношении у Армении серьезные проблемы, поскольку российский ВПК в настоящее время с трудом справляется с собственными нуждами. Что касается консультаций с партнерами, то в этом плане Армения всегда испытывала проблемы, так как большинство членов организации по финансовым или этническим причинам поддерживали Азербайджан. ОДКБ была также в принципе механизмом сдерживания их проазербайджанских настроений, но в последнее время все меньше играет эту роль», - сказал Микаэлян.