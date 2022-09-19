За дезертирство в России будут сажать в тюрьму на 10 лет

В Госдуму России внесли поправки в закон о наказании за неявку на военную службу или дезертирство в период мобилизации или военное время, согласно которым планируется до 10 лет лишения свободы.

Авторами соответствующей поправки являются депутаты Валерий Пискарев и Леонид Слуцкий, а также сенатор Андрей Клишас.

Подчеркивается, что граждане, находящиеся в запасе, несут уголовную ответственность за совершение преступлений в соответствии со статьей, предусмотренной законом, которая предназначена для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту.