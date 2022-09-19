Китай закупил у России энергоресурсы на 44 миллиарда долларов

С марта по август, то есть фактически с начала войны в Украине, Китай приобрел у России нефти, газа и угля почти на $44 млрд, следует из данных таможенной статистики Китая.

Отмечается, что это на 74% больше, чем за аналогичный период прошлого года, но пока вдвое меньше, чем импортировал Евросоюз, несмотря на сокращение поставок в Европу - 91,5 миллиарда евро.

Отмечается, что после введения ЕС в августе эмбарго на российский уголь Китай увеличил его закупки у России до рекордных 8,5 млн тонн (рост на 57% за год).