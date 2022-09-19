Завтра в Шуше стартует международный шахматный турнир по рапиду и блицу Shusha Chess 2022.

В соревновании, посвященном 190-летию знаменитой поэтессы и благотворительницы Хуршидбану Натаван, примут участие по 10 шахматистов и шахматисток. Турнир пройдет в отеле Qarabağ. Церемония открытия начнется в 14:00, после чего состоится жеребьевка.

В мужском турнире выступят азербайджанские шахматисты Шахрияр Мамедъяров, Теймур Раджабов, Гадир Гусейнов, Рауф Мамедов, Васиф Дурарбейли, а также чемпион Азии Ванг Хао (Китай), чемпион мира среди 20-летних Сантош Гуджрати Видит (Индия), чемпион мира среди молодежи Пархам Магсудлу (Иран), чемпион мира ФИДЕ Рустам Касымджанов (Узбекистан) и чемпион Турции Мустафа Йылмаз.

В женском турнире сыграют шахматистки сборной Азербайджана Гюнай Мамедзаде, Ульвия Фаталиева, Гюльнар Мамедова, Ханым Баладжаева, Говхар Бейдуллаева, а также победительница Олимпиады, чемпионка Европы Нана Дзагнидзе (Грузия), победительницы юношеских чемпионатов мира и Европы Марсель Эфроимски (Израиль) и Мери Арабидзе (Грузия), чемпионка мира среди 18-летних Иоланта Завадска (Польша), чемпионка Турции Кюбра Озтюрк Гювенли.

Участники сыграют 9 туров в рапид и блиц. Победитель определится по сумме набранных очков. Shusha Chess 2022 завершится 24 сентября.

Призовой фонд соревнования – 150 тысяч манатов.