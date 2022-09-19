Путин поручил нарастить производство российских оборонных предприятий
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с представителями оборонно-промышленного комплекса страны поручил нарастить производственные мощности ряда предприятий оборонной промышленности, пишут российские СМИ.
Российский президент также счел «целесообразным» изучать западную военную технику, которая попадает в руки российских военных в Украине, на предмет совершенствования российской.
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