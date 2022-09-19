«Верните бедному Вильяму квартиры и автомобили»!
Супруга находящегося в заключении экс-главы Исполнительной власти Имишлинского района Вильяма Гаджиева Джульетта Ибрагимова и ее сын Мухаммад Гаджиев подали апелляционную жалобу на приговор Бакинского суда по тяжким преступлениям.
Как сообщает haqqin.az, они недовольны конфискацией имущества, зарегистрированного на их имя как собственность Вильяма Гаджиева.
В своей жалобе Джульетта Ибрагимова потребовала снятие ареста с квартир и автомобилей на общую сумму 5 миллионов 218 тысяч манатов, а Мухаммад Гаджиев – освобождение от конфискации автомобиля марки Land Rover стоимостью 126 тысяч манатов.
Жалоба будет рассмотрена в Бакинском апелляционном суде под председательством судьи Ибрагима Ибрагимли.
Отметим, что Вильям Гаджиев был задержан в ходе операции, проведенной Службой государственной безопасности. Бывшему главе исполнительной власти инкриминируется ст. 179.3.2 УК АР (присвоение или растрата в крупном размере, 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями), 311.3.3 (получение взятки (пассивный подкуп) при совершении в крупном размере), 313 (подлог) и 228 (незаконное хранение оружия). Он был приговорен Бакинским судом по тяжким преступлениям к 12 годам лишения свободы. Согласно приговору, имущество бывшего главы исполнительной власти на сумму 5 миллионов 344 тысячи манатов было конфисковано в пользу государства.