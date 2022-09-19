«Верните бедному Вильяму квартиры и автомобили»!

Супруга находящегося в заключении экс-главы Исполнительной власти Имишлинского района Вильяма Гаджиева Джульетта Ибрагимова и ее сын Мухаммад Гаджиев подали апелляционную жалобу на приговор Бакинского суда по тяжким преступлениям.

Как сообщает haqqin.az, они недовольны конфискацией имущества, зарегистрированного на их имя как собственность Вильяма Гаджиева.

В своей жалобе Джульетта Ибрагимова потребовала снятие ареста с квартир и автомобилей на общую сумму 5 миллионов 218 тысяч манатов, а Мухаммад Гаджиев – освобождение от конфискации автомобиля марки Land Rover стоимостью 126 тысяч манатов.