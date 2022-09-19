Пашинян встретился с представителями оппозиции
Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел очередную встречу с представителями внепарламентской оппозиции, сообщает пресс-служба армянского правительства.
Отмечается, что во встрече участвовали лидер партии «Республика» Арам Саркисян, председатель Европейской партии Армении Тигран Хзмалян, глава Христианско-демократической партии Армении Левон Ширинян, лидер партии «Единая Родина» Мгер Тертерян, руководитель управления Социал-демократической партии «Гнчакян» в Армении Седрак Ачемян, лидер «Силы Родины» Тигран Арзаканцян.
Какие именно вопросы обсуждались в ходе консультаций, не сообщается.