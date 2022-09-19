Задержан активист Ахмед Мамедли
В Баку задержан активист, председатель движения «Демократия 1918» Ахмед Мамедли. Об этом говорится в сообщении движения, опубликованном в соцсетях.
Отмечается, что в полдень 20 сентября двое мужчин в штатском посадили его в машину на улице Ислама Сафарли и увезли в неизвестном направлении.
В свою очередь, начальник отдела пресс-службы МВД Эльшад Гаджиев заявил, что А.Мамедли был задержан полицией. Причина задержания активиста неизвестна.
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