Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 16:05

Армянская армия понесла большие потери в ходе недавних ожесточенных пограничных столкновений между Азербайджаном и Арменией. Судя по официальной версии, армянская армия потеряла в этих боях более 200 человек живой силы, многочисленную боевую технику, а также почти все боевые позиции вдоль границы. В этих боях азербайджанская армия вступила в тесный контакт с противником и продвинулась без поддержки фронтовой авиации в суровой гористой местности на высоте почти 3 с половиной тысяч метров над уровнем моря. Это свидетельствует о высоком профессионализме и целеустремленности, присущих вооруженным силам очень немногих стран мира. Как говорится в официальной информации Минобороны Азербайджана, в ходе этих боев полностью выведены из строя средства ПВО армянской армии, дислоцированные в приграничных районах, в том числе уничтожены два зенитно-ракетных комплекса С-300ПС. На этот раз, как и в 44-дневной войне осенью 2020 года, азербайджанская армия использовала беспилотные летательные аппараты для уничтожения ПВО противника. В интернете изобилуют видеокадры ударов беспилотников по зенитно-ракетным комплексам С-300 армянской армии.

Напомним, что в ходе 44-дневной войны азербайджанская армия первоначально использовала самолеты АН-2 («Кукурузники») в качестве приманки для выявления позиций зенитно-ракетных комплексов противника. Эти самолеты поднимались в воздух летчиками, при подлете к линии фронта те десантировались с парашютами, и самолеты, нагруженные взрывчаткой, с помощью автопилота залетали в районы, контролируемые противником. Армяне, зафиксировав на радарах самолеты АН-2 как боевые, обстреливали их из зенитно-ракетных комплексов, таким образом выдавая позиции своих ПВО. После этого азербайджанская армия атаковала выявленные позиции беспилотниками-камикадзе «Harop» или боевыми беспилотниками «Bayraktar ТБ2». В двухдневной пограничной войне азербайджанская армия использовала несколько иную тактику для нейтрализации системы ПВО Армении. Об этом пишет издание Israel Defense. К такому выводу издание пришло после анализа опубликованных Минобороны Азербайджана видеоматериалов об уничтожении средств ПВО в приграничных с Арменией районах (Басаркечарский район). Израильское издание сообщает, что азербайджанская армия впервые вывела из строя ракетную систему зенитно-ракетного комплекса С-300 с помощью беспилотника-камикадзе «Harop». После этого «Bayraktar ТБ2» выпустил ракету по радиолокационному блоку комплекса. «Harop», барражирующий боеприпас (беспилотник-самоубийца), разработанный компанией Israel Aerospace Industries, оставляет армянские зенитные системы российского производства беспомощными. Судя по всему, азербайджанцы разработали военную доктрину, в которой «Harop» сочетается с турецким беспилотником TB2», - пишет İsrael Defence.