Пушилин попросил Путина включить «ДНР» в состав России
Глава сепаратистской «ДНР» Денис Пушилин обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос вхождения региона в состав России в случае положительного исхода «референдума», пишут российские СМИ.
Пушилин призвал рассмотреть данный вопрос «как можно быстрее» в случае положительного решения жителей региона о присоединении к России по итогам «референдума».
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