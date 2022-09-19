НАТО готова нарастить группировку в Косово в случае обострения ситуации
НАТО нарастит свою группировку войск в Косово в случае нового обострения между Приштиной и Белградом, сообщил заместитель командующего миротворческой миссией альянса в Косово (KFOR) Лука Пиперни, которого цитирует Reuters.
«Мы бдительны и готовы действовать. В случае роста напряженности мы можем привлечь резервные силы в кратчайшие сроки», - заявил генерал.
13 сентября стало известно, что президент Сербии Александр Вучич отказался признавать независимость Косово. По его словам, Белград не пойдет на такой шаг «ни при каких условиях». Вучич подчеркнул, что Сербия будет придерживаться норм международного права в вопросе независимости края.