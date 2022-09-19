Ильхам Алиев выделил деньги на строительство дорог в Дашкесане
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах в связи с капитальным ремонтом автомобильной дороги в Дашкесанском районе, сообщает пресс-служба главы государства.
Согласно распоряжению, в целях завершения капитального ремонта автомобильной дороги Дашкесан – Хошбулаг – Астаф, соединяющей девять населенных пунктов с населением семь тысяч человек, из суммы, указанной в подпункте 1.26.18 «Распределения средств, предусмотренных для государственных капитальных вложений (инвестиционных расходов) в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год», Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделяются 9,5 миллиона манатов.
Министерству финансов Азербайджана поручено обеспечить финансирование, а Кабинету Министров решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.