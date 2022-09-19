Россия предлагает гражданство в обмен на службу в армии

Государственная Дума приняла закон об упрощении получения российского гражданства в обмен на контракт о прохождении службы в армии, сообщает сайт законодательного органа.

В соответствии с документом получить российское гражданство в упрощенном порядке без необходимости получать вид на жительство смогут «иностранные граждане, заключившие контракт о прохождении службы в Вооруженных Силах РФ, других войсках или воинских формированиях на срок не менее одного года».

Согласно действующему законодательству России, необходимо отслужить по военному контракту не менее трех лет.

Тем временем правительство Москвы заявило о намерении развернуть в миграционном центре «Сахарово» «полноценную инфраструктуру содействия Минобороны России в организации поступления на военную службу иностранных граждан».