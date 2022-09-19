В ЕС хотят обойти венгерское вето на антироссийские санкции
Министры иностранных дел стран ЕС на ближайшей встрече в Брюсселе обсудят предложение отменить или ограничить единогласный принцип принятия внешнеполитических решений, сообщает издание Politico.
По данным издания, за изменение процедуры принятия решений выступают Германия, Франция, Дания, Швеция, Нидерланды и Италия.
Если главам внешнеполитических ведомств удастся прийти к взаимопониманию, страны, которые до недавнего времени своим индивидуальным голосом могли блокировать новые пакеты санкций против Москвы, утратят это право. «Однозначно, это скажется на Венгрии, премьер-министр которой Виктор Орбан всеми силами старается сохранить энергетическое сотрудничество с Москвой и последовательно высказывается против антироссийских санкций», - пишет Politico.