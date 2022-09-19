Кочарян готовится к новой схватке

Политик отметил, что после парламентских выборов в июле 2021 года были проанализированы итоги голосования и выявлены два фактора, обусловившие его поражение.

Второй президент Армении Роберт Кочарян на встрече со своими сторонниками объяснил причину, по которой не возглавил оппозиционное движение «Сопротивление».

По убеждению Кочаряна, во время предвыборной кампании выдвигались два тезиса: «Достойный мир», который предлагал блок «Айастан», и «Мир любой ценой», выдвинутый властями Армении. Экс-президент Армении заявил, что пройденный им политический путь и имидж лидера отпугнули избирателей, опасающихся новой войны.

Второй фактор, по его словам, - сегрегация общества и политиков на старых и новых, выходцев из Армении и Карабаха. По его мнению, долгие годы эти идеи подпитывались и оставили свой отпечаток в сознании граждан.

«Для нейтрализации этих двух тезисов я участвовал в шествиях, но не выступал в качестве лидера. Мы не достигли нашей цели, но справились с организационными вопросами», - заявил Кочарян.

Армянский политик заверил, что продолжит оппозиционную деятельность, проанализирует сложившуюся ситуацию и возобновит борьбу. Он также добавил, что уже работает над новым проектом, но не стал раскрывать деталей.