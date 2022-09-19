Кочарян готовится к новой схватке
Второй президент Армении Роберт Кочарян на встрече со своими сторонниками объяснил причину, по которой не возглавил оппозиционное движение «Сопротивление».
Политик отметил, что после парламентских выборов в июле 2021 года были проанализированы итоги голосования и выявлены два фактора, обусловившие его поражение.
По убеждению Кочаряна, во время предвыборной кампании выдвигались два тезиса: «Достойный мир», который предлагал блок «Айастан», и «Мир любой ценой», выдвинутый властями Армении. Экс-президент Армении заявил, что пройденный им политический путь и имидж лидера отпугнули избирателей, опасающихся новой войны.
Второй фактор, по его словам, - сегрегация общества и политиков на старых и новых, выходцев из Армении и Карабаха. По его мнению, долгие годы эти идеи подпитывались и оставили свой отпечаток в сознании граждан.
«Для нейтрализации этих двух тезисов я участвовал в шествиях, но не выступал в качестве лидера. Мы не достигли нашей цели, но справились с организационными вопросами», - заявил Кочарян.
Армянский политик заверил, что продолжит оппозиционную деятельность, проанализирует сложившуюся ситуацию и возобновит борьбу. Он также добавил, что уже работает над новым проектом, но не стал раскрывать деталей.