В НАТО назвали условия, при которых возможна война с Россией

Североатлантический альянс не воюет с Россией на территории Украины, поставки западных вооружений и финансовая помощь со стороны ЕС и США не являются признаком такого статуса, заявил председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в интервью эстонскому ERR.

Адмирал подчеркнул, что ситуация может измениться в случае нападения на члена оборонного блока. По его словам, в таком случае альянс намерен «защищать каждую пядь территории» своего союзника.

Бауэр также добавил, что исход конфликта с Россией зависит лишь от самой Украины, и первостепенной задачей подобной поддержки является только сохранение украинского суверенитета.