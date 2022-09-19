В Украине отреагировали на «референдумы» о присоединении к России

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ВСУ не прекратят освобождение территорий, так как «на наступления украинских военных не повлияют ни «референдумы», ни «мобилизация» в России».

«Ни фейковые «референдумы», ни гибридная «мобилизация» ничего не изменят. Украина имеет полное право освобождать свои территории и будет в дальнейшем освобождать их, что бы там ни говорили в России», - написал Кулеба в Twitter.

Такую же идею озвучил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Россияне решили асимметрично ответить на украинское контрнаступление. Они полагают, что незаконный «референдум» сможет остановить HIMARS и ВСУ на пути уничтожения сепаратистов на наших землях. Уверены, что хотите потратить время, нужное для организации побега, на новое шоу? Попытайтесь... Будет интересно...», - написал он в Twitter.