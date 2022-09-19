Жаля Агазаде, собкор 17:55

В насчитывающем около тысячи домов жилом массиве «Qum Adası» или «Песчаный остров», построенном в последние годы по дороге из поселка Зых в поселок Говсан, по каким-то причинам отсутствует канализационная система. В результате жители поселка вынуждены сливать канализационные воды в собственноручно вырытые колодцы. По просьбе местных жителей корреспондент haqqin.az посетил «Песчаный остров».



Жители говорят, что колодцы быстро заполняются, а их очистка обходится им не меньше, чем в 40-50 манатов в месяц. Сточные воды, заполняющие колодец, откачиваются в специальный резервуар и вывозятся за пределы массива на грузовых автомобилях. Зловоние, сопровождающее этот процесс, описанию не поддается. «Мы просто не можем оставлять открытыми двери и окна, - пожаловался один из местных жителей по имени Исмаил Ахмедов. – Вокруг десятки домов и буквально каждые два дня кто-то чистит свой колодец. И хотя живем в нескольких шагах от моря, никаких запахов, кроме ужасного зловония, мы не чувствуем». Впрочем, на этом проблемы, вызванные отсутствием канализации (ХХI век на дворе!), не заканчиваются. В ненастную погоду нечистоты смешиваются с дождевой водой, стекают во дворы, а уже оттуда попадают на улицы массива. В результате люди, живущие всего в 20 минутах езды от центра столицы Азербайджана, вынуждены ходить по улицам, как по таежным болотам, в резиновых сапогах.

Один из жильцов заявляет, что большая часть жителей микрорайона живет небогато, так что платить по 50 манатов в месяц за очищение зловонных колодцев – трата для них непосильная. Именно поэтому нечистоты частенько переполняют колодцы и выплескиваются на улицы, что приводит к спорам между соседями, которые сопровождаются руганью и взаимными проклятиями соседей. Зловоние – одна из причин, по которой местных жителей круглогодично атакуют разнообразные насекомые. «В нашей семье 11 человек, - возмущается один из жителей «Песчаного острова». – Колодец для туалета мы вырыли прямо во дворе. Чтобы его прочищать, машину вызываю два-три раза в месяц. Это 100-150 манатов! А ведь мне еще нужно покупать детское питание для малыша, лекарства для мамы, которая больна астмой…»

Жители рассказывают, что было несколько попыток построить канализацию, однако получить соответствующее разрешение не удалось. Ранее в микрорайон приезжали представители какой-то компании, поговорили с жителями и предложили им построить канализацию, собрав по 500 манатов с каждого дома. Однако и эта идея ни к чему не привела. Местная жительница по имени Гаранфиль Алиева говорит, что почти каждый месяц в соответствующие органы отправляются пачки писем, однако результаты нулевые. «Мы платим налоги в муниципалитет, оплачиваем коммунальные платежи, - говорит Гаранфиль. – Но наши проблемы никого не интересуют, хотя в поселке живут тысячи людей».