Чавушоглу и Блинкен обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Энтони Блинкен провели переговоры в Нью-Йорке на полях саммита Генассамблеи ООН, передает NTV Haber.
В ходе встречи Чавушоглу и Блинкен обсудили двусторонние отношения, региональные вопросы, в частности, российско-украинскую войну и конфликт на армяно-азербайджанской границе.
В свою очередь, Блинкен заявил, что Турция и США являются союзниками по НАТО и работают вместе над преодолением многих проблем.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!