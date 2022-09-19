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Али Буньядов – азербайджанский триатлет-любитель, который за 4 года проделал путь от человека, который впервые в жизни купил велосипед, до рекордсмена Азербайджана. Его история действительно удивляет. Она показывает, что никогда не поздно начать новый этап в своей жизни. Сегодня триатлон стал для него образом жизни. Али Буньядову 35 лет, и он занимается любительским триатлоном. История Али Буньядова способна вдохновить людей, не решающихся что-то изменить в своей жизни. Али рассказывает, что впервые он принял участие в турнире по триатлону в 2018 году. С этого все и началось. «Ульви Асланзаде, один из сильнейших триатлетов среди любителей в Азербайджане, предложил мне пройти дистанцию Half-Ironman (2 км – плавание, 90 км – велосипед и 21 км – бег). До того момента я никогда не занимался триатлоном, у меня даже не было велосипеда, я не бегал и не плавал, но всегда занимался спортом. Я купил велосипед, принял участие в турнире и прошел дистанцию, показав достаточно неплохое время. Мне понравилось.

Вернувшись с турнира, начал заниматься с профессиональным тренером, который прописывает мне ежедневную программу тренировок. Благодаря Даниилу Сапунову (команда Sapikteam) я смог достичь этих результатов. С тех пор триатлон стал для меня образом жизни. Этот вид спорта объединяет в себе три дисциплины – плавание, бег и велосипед, поэтому каждый раз - новая тренировка. Каждый день посвящаешь себя одной из дисциплин. Этим и интересен триатлон. Хотя это очень тяжелый вид спорта, если хочешь достичь определенных высот. Поначалу мне было очень тяжело. Я пришел в триатлон, когда мне было уже за 30. Самая большая проблема в триатлоне для людей, которые достигли такого возраста, – плавание. Необходимо научиться правильно плавать. Группа мышц и мозг уже привыкли, что ты будешь плавать в определенной манере, поэтому очень тяжело перестроиться, чтобы начать плавать правильно. Кроме того, это требует серьезной физической подготовки.