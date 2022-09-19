Иранские власти обещают расследовать смерть Махсы Амини
Комиссия по внутренним делам иранского парламента должна расследовать процесс и методы полиции нравов Ирана после гибели 22-летней Махсы Амини, сообщил спикер парламента страны Мохаммед Багир Галибаф.
По его словам, данный вопрос будет стоять на повестке дня парламента до проведения реформ в полиции нравов.
В то же время министр иностранных дел Исламской Республики Хоссейн Амир Абдоллахиан заявил, что вышеупомянутый инцидент будет расследован, подчеркнув, что «права человека имеют внутреннюю ценность для Ирана».
«Издан приказ о расследовании трагической гибели Мехсы, которая, по словам президента, была для нас как родная дочь. Права человека имеют внутреннюю ценность для Ирана — в отличие от тех, кто видят в них инструмент», - написал он в своем твиттере.
Помощник Верховного лидера Ирана Али Хаменеи в провинции Курдистан Абдулреза Пурзахаби нанес двухчасовой визит в дом семьи Амини, выразил соболезнования семье и пообещал, что «их права не будут проигнорированы».
Пурзахаби заявил семье Амини, что «все учреждения примут меры для защиты прав, которые были нарушены», и что Хаменеи был «также огорчен» ее смертью.
22-летняя Махса Амини из иранской провинции Курдистан впала в кому и скончалась после ареста в Тегеране на прошлой неделе полицией нравов за «неправильное ношение хиджаба».