Иранские власти обещают расследовать смерть Махсы Амини

По его словам, данный вопрос будет стоять на повестке дня парламента до проведения реформ в полиции нравов.

В то же время министр иностранных дел Исламской Республики Хоссейн Амир Абдоллахиан заявил, что вышеупомянутый инцидент будет расследован, подчеркнув, что «права человека имеют внутреннюю ценность для Ирана».

«Издан приказ о расследовании трагической гибели Мехсы, которая, по словам президента, была для нас как родная дочь. Права человека имеют внутреннюю ценность для Ирана — в отличие от тех, кто видят в них инструмент», - написал он в своем твиттере.