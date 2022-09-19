Азербайджанские гимнастки вернулись в Баку из столицы Болгарии Софии, где проходил чемпионат мира.

Наша команда в составе Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадовой, Камиллы Алиевой, Зейнаб Гумматовой, Елизаветы Лузан и Дарьи Сорокиной впервые в истории азербайджанской художественной гимнастики завоевала медаль чемпионата мира в соревнованиях групповых команд. Напомним, девушки стали бронзовыми призерами в финале с тремя лентами и двумя мячами, уступив лишь Болгарии и Италии.

В бакинском аэропорту гимнасток встречали сотрудники Федерации гимнастики Азербайджана, их родственники и представители СМИ.