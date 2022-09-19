Путин: Гегемония США не может продолжаться вечно

Россия не будет сворачивать с суверенного курса, подчеркнул президент страны Владимир Путин на встрече с новыми послами иностранных государств.

По словам президента, РФ намерена и дальше продвигать объединительную международную повестку дня и содействовать урегулированию острых региональных конфликтов.

Также в своей речи Путин обратил внимание, что сейчас идет движение к многополярному миру, что является важным стратегическим вектором мировой политики. В доказательство этих слов российский лидер напомнил о состоявшемся в Самарканде саммите Шанхайской Организации Сотрудничества.

«Вступает в активную фазу формирование многополярной, более демократичной и справедливой системы мироустройства», – отметил президент России.

Путин добавил, что гегемония США в международных делах в Латинской Америке, Европе и Азии не может продолжаться вечно.