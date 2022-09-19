Киев отреагировал на «референдумы»

«Референдумы» о вхождении «Луганской» и «Донецкой» «народных республик», а также Херсонской и Запорожской областей Украины не повлияют на позицию Киева в отношении намерений вести боевые действия в Донбассе, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

«Ни фейковые референдумы, ни гибридная мобилизация ничего не изменят… Украина имеет полное право освобождать свои территории и будет в дальнейшем освобождать их, что бы там ни говорили в России», – написал он в Twitter.