Ушел из жизни мой добрый товарищ, умный, очень знающий человек, с которым я много лет сотрудничал как журналист. Он покинул нас еще совсем не старым, полным желания плодотворно трудиться. Я взял у Арье не одно интервью для СМИ, в которых работал. Арье Гут был (тяжело говорить о таком жизнерадостном человеке в прошедшем времени) очень знающим специалистом в сфере истории, политики, культуры Азербайджана и Турции. Даже в недавнее время, уже страдая от жестокого недуга, мучительной онкологии, Арье никогда не отказывал ни мне, ни коллегам в интервью или профессиональной консультации. Я очень хотел, планировал побеседовать с ним и в эти дни, когда обновляются отношения Израиля и Турции. Увы…

Имя Арье хорошо известно и в Израиле, где он жил почти четверть века, и в Азербайджане, где родился, учился, блестяще закончил факультет международных отношений БГУ. Он был чрезвычайно искренним, горячим патриотом и Израиля, и Азербайджана, влюбленным в обе свои Родины, постоянно и неустанно работавшим на сближение наших стран и народов, невероятно много сделав во имя столь благородной цели. Мы, те, кто родился или жил и работал в Азербайджане, особенно хорошо это чувствовали и с благодарностью поддерживали Арье в этой очень нужной и важной работе. Он очень много переводил на иврит сообщений о жизни в Азербайджане, печатался, публиковал свои комментарии и в израильской, и в бакинской прессе. Активности, трудоспособности, эрудиции, отличному знанию материала, которые отличали Арье, можно было позавидовать.

Уже в недавние дни, когда, видимо, он вел последний и неравный бой с болезнью, нам всем его очень не хватало. Думаю, чувствую нам всегда будет не хватать его высоких профессиональных и человеческих качеств…