20 психологов, приехавшие из Турции по приглашению Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), в течение 15 дней оказали психологическую помощь 345 ветеранам и членам семей шехидов.

Среди пациентов, получивших физический и моральный ущерб от войны и армянского терроризма, были 33 ребенка. Всего с 5 сентября проведено 511 сеансов психологической помощи.

Начальник центра добавила, что граждане могут записаться на бесплатную психологическую помощь в городах Баку, Гянджа, Сумгаит, Габала, Барда и Лянкяран по горячей линии министерства «112».