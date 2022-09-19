НАТО готово увеличить военный контингент в Косово в случае нового витка напряженности. Об этом заявил заместитель командующего миротворческой миссией альянса (KFOR), бригадный генерал Лука Пиперни, передает Reuters.

«Мы бдительны и готовы действовать… в случае роста напряженности, но мы также можем привлечь резервные силы в кратчайшие сроки», – заявил он в Приштине.

Требование Приштины о государственных автомобильных номерах стали причиной напряжения между Косово и Сербией ранее в этом году.

Попытки ввести косовские номерные знаки в населенном сербами северном Косово привели к столкновениям между полицией и местными сербами, которые установили блокпосты.