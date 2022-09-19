США проводят учения в Молдавии

В Молдавии военнослужащие национальной армии начали учения с участием военных из США и Румынии. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны страны.

Сообщается, что учения «Огненный щит-2022» проходят 20 сентября на полигоне в Бульбоаке. Их целью названо «совершенствование навыков участвующих подразделений и повышение уровня оперативной совместимости между армиями стран-партнеров».

В ведомстве отметили, что это необходимо для участия в многонациональных миротворческих миссиях.

Учения «Огненный щит» входят в план подготовки национальной армии на 2022 год. Их проводят ежегодно с 2015 года.