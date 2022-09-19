«Анадолу» раскрыло подробности нападения на посольство Азербайджана

Корреспонденты агентства «Анадолу» побеседовали с сотрудниками дипмиссии Азербайджана в Париже, узнав о событиях дня инцидента.

Третий секретарь и медиа-атташе посольства Азербайджана в Париже Гюнель Зюльфугарова рассказала, что нападение радикально настроенных представителей армянской общины на дипмиссию произошло 18 сентября, примерно в 14:10 по местному времени.

По ее словам, численность участников провокации достигала 40-50 человек. Часть из них попыталась вывесить со здания посольства фотографии президентов Турции и Азербайджана и демонстративно сжечь.

«Затем начали скандировать лозунги против Азербайджана. Армяне напали на здание посольства, забросали яйцами», - говорит Зульфугарова.

По словам дипломата, участники провокации начали пинать двери дипмиссии. «Три-четыре человека пытались выбить дверь посольства», - сказала она.

Полиция приехала лишь спустя 30-40 минут после того, как поступил вызов с нашей стороны, отметила Зульфугарова. До того, как приехала полиция, ситуация лишь усугублялась.

Азербайджанская сторона подала заявку для определения размеров ущерба зданию.

«Когда завершится расследование, мы начнем юридический процесс для возмещения ущерба», - сказала она.

Представитель дипмиссии напомнила, что представители армянской общины Франции и ранее неоднократно совершали нападения на посольство Азербайджана и Азербайджанский культурный центр, причиняя ущерб.

Зюльфугарова заявила, что, поскольку нападение было совершено в воскресенье, в здании находились дежурные сотрудники. Поскольку им удалось предотвратить вторжение злоумышленников в здание дипмиссии, никто не пострадал, сказала она.

Первый советник посольства Али Халафлы рассказал, что охранник дипмиссии в одиночку предотвратил вторжение армян в здание, несмотря на то, что им удалось сломать замки. «Мы и ранее обращались в соответствующие учреждения с требованием обеспечить безопасность здания посольства, однако они посчитали, что достаточных оснований для этого нет», - сказал Халафлы.