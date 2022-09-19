Генсек ОДКБ прибыл в Армению

Миссия ОДКБ во главе с генеральным секретарем Организации Станиславом Засем прибыла в Армению для изучения ситуации, в том числе, на границе Армении и Азербайджана и подготовки предложений по дополнительным совместным мерам.

Как сообщает пресс-служба ОДКБ, 20 сентября в соответствии с решением внеочередного заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в Республику Армения прибыла миссия под руководством генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася. В состав миссии входят представители государств – членов ОДКБ, являющиеся сотрудниками рабочих органов Организации.