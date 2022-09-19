Эрдоган с трибуны ООН: «Мы рядом с Азербайджаном»

Турция и впредь будет рядом со своими азербайджанскими братьями в их борьбе. С таким заявлением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«С освобождением от оккупации азербайджанских земель в регионе открылось историческое «окно». Турция предприняла очень важные шаги для установления мира и стабильности в регионе. Хотя ситуация на армяно-азербайджанской границе в последние дни омрачила наше общее дело, верим, что в скором времени отношения между двумя странами нормализуются, будет подписано всеобъемлющее мирное соглашение и в регионе наступит мир», — отметил турецкий лидер.

Эрдоган подчеркнул, что открытие транспортных коммуникаций в регионе в кратчайшие сроки будет способствовать благополучию всех заинтересованных сторон.