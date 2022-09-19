МЧС Афганистана обвинило джиннов в пожарах

МЧС Талибана заподозрило джиннов в пожарах в одной из провинций Афганистана. Об этом сообщает агентство Shafaqna со ссылкой на слова официального представителя министерства по борьбе со стихийными бедствиями Мохаммада Насима Хаккани.

По его словам, в пожарах в районе Чак, центральной провинция Майдан-Вардак, где за несколько суток сгорело минимум четыре дома, может быть виновата «нечистая сила», а именно джинны.

На место происшествия талибы направили комиссию для выяснения деталей. В состав делегации включены религиоведы.