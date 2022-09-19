В Азербайджане изъяли крупнейшую партию «паты»

В рамках мероприятий по борьбе с незаконным оборотом психотропных веществ таможенниками была проведена еще одна успешная операция. Об этом говорится в сообщении Государственного таможенного комитета.

Автомобиль марки «Mercedes-Benz» с госномером 25-LS-673 был подвергнут таможенному досмотру на пропускном пункте государственной границы Джульфа.

В ходе проверки было обнаружено в кристаллическом состоянии общим весом 79 кг 100 грамм психотропное вещество – метамфетамин.