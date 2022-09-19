США заявили, что не признают «референдумы» в Украине

«Референдумы» о присоединении к России, которые пройдут в Донбассе, а также в Херсонской и Запорожской областях, являются вызовом международному праву, США никогда не признают их результаты. Об этом заявил советник американского президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Мы знаем, что Россия будет использовать эти лжереферендумы как базис для аннексии этих территорий сейчас или в будущем... Если это произойдет, США никогда не признают претензии России на любую аннексированную часть Украины. Мы никогда не признаем эти территории ничем иным, кроме как частью Украины. Мы однозначно отвергаем действия России», — заявил Салливан о непризнании.