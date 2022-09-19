Эрдоган призвал к созданию независимого палестинского государства

Внешняя политика Турции всегда имела мирную направленность. Об этом в своем выступлении на 77-й Генеральной Ассамблее ООН заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Эрдоган добавил, что Турция, как страна, находящаяся в самом центре конфликтов, является сторонником не создания, а решения проблем.

Турецкий лидер добавил, что в израильско-палестинском вопросе его страна активно поддерживает принцип двух государств.

«В плане решения проблемы в регионе и достижения всестороннего мира нет другого пути, кроме создания независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме», - отметил он.