Президент Сербии: Конфликт в Украине может перерасти в масштабную войну

«Предполагаю, что от фазы «специальной военной операции» России в Украине мы приближаемся к большому военному конфликту». Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

«Вопрос в том, где границы, и скатимся ли мы через некоторое время, а может быть, и через месяц-два, в большой мировой конфликт, какого не было со времен Второй мировой войны», – заявил сербский президент в интервью телеканалу «РТС».