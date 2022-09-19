Амид Асланлы представлялся сотрудником СГБ и требовал деньги с предпринимателей

Как сообщает haqqın.az, заместитель директора медиа-информационного агентства «Qaynarxətt.az» Амид Асланлы входил в рестораны, хостелы, клиники и другие объекты, представлялся сотрудником правоохранительных органов, заявляя, что обнаружил некие нарушения, и угрожая управляющим данных объектов.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Азера Пашаева завершился судебный процесс по уголовному делу 37-летнего Амида Асланлы, обвиняемого в вымогательстве и присвоении полномочий должностного лица.

В ходе следственных действий было установлено, что 27 июня прошлого года Асланлы заявился на объект под названием «Дадлы», функционирующий как кафе и хостел, и представился должностным лицом. Менеджеру хостела М. Шахбазовой он начал угрожать распространением информации о том, что данный объект является подпольным публичным домом, и взял с нее 550 манатов. Риши Амиру, менеджеру кафе, он угрожал тем, что, являясь сотрудником «Qaynarxətt.az», напишет с соцсетях, что заведение находится в антисанитарном состоянии и также действует как публичный дом. Не удовлетворившись этим, мошенник сумел получить деньги и у арендатора объекта Сахавата Исмайлова.

В отеле «Далга», расположенном на бакинском проспекте Бабека, Асланлы представился должностным лицом, угрожал распространением порочащей информации о деятельности отеля, его закрытием и арестом сотрудников, требуя 1000 манатов от арендатора Садыха Алиева.

Расиму Шихиеву, арендатору хостела «Play», мошенник также угрожал и требовал ежемесячно выплачивать ему 500 манатов.

17 июля прошлого года Асланлы зашел в ресторан «Гая». Администратору Ниджату Дадашеву он представился сотрудником СГБ и потребовал деньги, угрожая распространить порочащие заведение ролики в социальных сетях.

Не удовлетворившись этим, Асланлы направился в Центр здоровья, расположенный на проспекте 8 Ноября. Исполнительному директору центра Алескеру Рустамову мошенник представился сотрудником СГБ и потребовал 2000 манатов в месяц, угрожая в противном случае распространить порочащую информацию о Рустамове и возглавляемом им центре в агентстве «Qaynarxətt.az». Рустамов, однако, в ответ твердо заявил, что не выплатит ни копейки, и обратился в правоохранительные органы.

Асланлы были предъявлены обвинения по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Сам подсудимый не признал себя виновным, сказав, что никого не шантажировал и никаких денег не получал.

Суд счел, что показания обвиняемого являются самозащитой, направленной на уклонение от обвинения, и полностью опровергаются другими доказательствами в материалах дела. Амида Асланлы приговорили к 7 годам лишения свободы.