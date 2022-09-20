Хикмет Гаджиев выразил соболезнования из-за смерти Арье Гута
Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев выразил соболезнования в связи со смертью известного эксперта Арье Гута.
«Дорогой друг Арье Рашид Гут, да благословит тебя Аллах! Дай Бог терпения членам твоей семьи! Ты неустанно трудился в борьбе за право Азербайджана. Наше утешение в том, что этим летом тебе посчастливилось увидеть Шушу и свободный Карабах», - подчеркнул помощник президента в своем Twitter.