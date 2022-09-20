Посольство Азербайджана выдвинуло требования к властям Франции
Посольство Азербайджана во Франции требует от французских властей принять соответствующие меры после нападения на здание посольства Азербайджана в Париже армянских фанатиков, проживающих в этой стране. Соответствующая публикация размещена на странице посольства в Twitter.
В заявлении говорится:
«Мы требуем от властей Франции:
1. Провести тщательное расследование нападения армянских радикальных групп 18 сентября 2022 года;
2. Дать инциденту правовую оценку;
3. Устранить ущерб, нанесенный при нападении;
4. В рамках принципа взаимности обеспечить круглосуточное присутствие полиции перед зданием посольства и зданием Центра Культуры Азербайджанской Республики в Париже, поскольку они находятся под постоянной угрозой подобных действий».