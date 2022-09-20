Макрон хочет реформировать ООН
Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления с трибуны 77-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН предложил увеличить число постоянных членов Совета Безопасности ООН.
«Франция предлагает приступить к реформе Совета Безопасности, чтобы он стал более представительным», – сказал Макрон. Совет, считает он, «должен принять в свои ряды новых постоянных членов, сохранив при этом способность в полной мере играть свою роль».
По мнению французского лидера, одновременно «следует ограничить право вето в отношении массовых преступлений».