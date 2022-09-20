Кадыров: Начинаем воевать
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о новой тактике войны РФ в Украине и новом плане возмездия.
«Все. Переходим к новой тактике спецоперации против укронацистов. Больше возиться с ними не собираемся. Обсудил все детали вместе с начальником Оперативного штаба ЧР по проведению СВО Магомедом Даудовым. Противник уже скоро столкнётся с тяжелейшими для себя последствиями нового плана возмездия», – написал он в своем телеграм-канале.
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