Президент Финляндии: Путин пошел ва-банк

Президент Финляндии Сауле Ниинистё считает, что решением провести так называемые «референдумы» Владимир Путин рискует будущим и экономикой России. Об этом он сказал на пресс-конференции на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН во вторник.

"Сейчас мы в ситуации, когда Путин, используя термин покера, ушел ва-банк, и играть таким образом крайне рискованно. Под ва-банком я имею в виду, к примеру, будущее и экономическое будущее России", – отметил он.

Финский президент добавил, что так называемые "референдумы" на оккупированных украинских территориях даже нельзя так называть: "Они преследуют цель создать квазиюридический статус, который предоставит квазиюридические права для вторжения в эти территории".