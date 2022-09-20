Зеленский об «очень шумных новостях из России»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о неизменных позициях Украины, несмотря на «очень шумные новости из России».

"Конечно, сегодня очень шумные новости из России. Много вопросов по этому поводу, но что, собственно произошло? Что прозвучало из того, что не звучало раньше?

Наши позиции четкие и хорошо известны, только это нас и должно интересовать. Не то, что звучит где-то, а то, что является нашей задачей: больше поддержки для Вооруженных Сил Украины, больше поддержки для разведки, больше поддержки для Сил специальных операций, больше поддержки для СБУ, для Нацгвардии, для полиции, для пограничников – для всех, кто постепенно восстанавливает нашу территориальную целостность.

Наши позиции не меняются от шума или каких-либо анонсов откуда-то", - заявил он.