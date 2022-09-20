Джейхун Байрамов: Армения препятствует мирному процессу

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял участие в 39-м заседании Совета министров иностранных дел Организации за демократию и экономическое развитие – ГУАМ в рамках недели высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщает МИД Азербайджана.

Министр доложил об усилиях по устранению последствий прошлого конфликта с Арменией в постконфликтный период. Он проинформировал участников о мерах по восстановлению и реконструкции в регионе, возвращении внутренне перемещенных лиц, некоторых проектах по реинтеграции этнических армян, проживающих в регионе, а также опасности мин в регионе.

Было подчеркнуто, что в рамках Трехсторонних заявлений и договоренностей, достигнутых между лидерами Азербайджана и Армении, ведется работа по открытию коммуникационных и транспортных линий, а также со стороны Азербайджана выдвинуто предложение о мирном соглашении. Несмотря на все это, было сообщено, что Армения препятствовала процессу и прибегала к тактике проволочек, серьезно нарушала свои обязательства по Трехсторонним заявлениям, а в последние месяцы допустила широкомасштабные военные провокации, в результате которых есть потери. Было доведено до сведения, что, несмотря на деструктивную деятельность армянской стороны, наша страна полна решимости продвигать мирную повестку дня и продолжает переговоры.