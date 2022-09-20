Еще двух малолетних детей вернут в Азербайджан из Сирии

Малолетних азербайджанцев – брата и сестру, размещенных в детский дом в Турции после того, как их родители были убиты в Сирии, передали родственникам. Как сообщает haqqin.az со ссылкой на турецкие СМИ, 11-летний Зейд и 8-летняя Рейян Мамедовы уже полтора года живут в детском доме. Дети воссоединились со своими родственниками в Азербайджане в результате дипломатической работы, проведенной совместно Министерством иностранных дел Турции и Фондом гуманитарной помощи. Их передали сотрудникам Министерства иностранных дел Азербайджана и Управления миграции.

Дети привлекли внимание сотрудников Фонда во время раздачи помощи в районе Джераблус в Сирии. Мехмет Алтынташ, один из сотрудников данной организации, сказал, что одна из задач – воссоединять людей, которые по каким-то причинам были разлучены: «Иногда мы воссоединяем супругов, иногда братьев, а иногда детей с их родителями».

«Этих детей разместили в нашем детском доме. Мы связались с официальными лицами в Азербайджане по этому вопросу. В отношении детей была предоставлена необходимая информация и начато расследование. В результате удалось связаться с дядями и тётями детей. Азербайджанская сторона обратилась к Турции. После ДНК-анализа детей на последнем этапе назначено время для их передачи родственникам», - сказал Алтынташ.