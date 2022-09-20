Azercell начал поэтапную активацию новой цифровой карты!

Ведущий оператор мобильной связи представляет свою цифровую карту первой группе абонентов.

Новый Fintech Azercell, объединяющий в себе банковские и телекоммуникационные возможности, теперь доступен для ограниченного числа пользователей, которые раньше других заказали цифровую карту Azercell на веб-сайте компании и успешно завершили процесс регистрации.

Цифровая карта Azercell, предоставляющая пользователям возможность безопасно проводить безналичные платежи и прочие финансовые операции через приложение Kabinetim, запускается с первоначальным набором функций, описанных ниже:

• Активация карты и кошелька – быстрый и удобный способ активировать карту через приложение Kabinetim без необходимости посещать центры продаж и обслуживания Azercell и физически подписывать какие-либо документы.